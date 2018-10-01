На Порошенко подали в суд из-за вмешательства в дела церкви

Киев, , 13:04 — REGNUM В Окружной административный суд Киева поступил иск к президенту Украины Петру Порошенко с требованием признать отсутствие у него полномочий на вмешательство в деятельность церкви. Иск направила общественная «Неправительственная организация верховенство права», сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что истец требует признать отсутствие у Порошенко полномочий для направления обращения к патриарху Константинопольского патриарха Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине. В судебной инстанции указано, что подготовительное заседание по делу назначено на 13 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) обострилась после того, как Пётр Порошенко под давлением со стороны США потребовал у Константинопольского патриарха автокефалии для православной церкви на Украине.

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