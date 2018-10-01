БПП упрекнул Порошенко за нежелание «силой освобождать Донбасс»

Киев, , 13:01 — REGNUM Генерал армии Украины, экс-глава Донецкой областной госадминистрации Александр Кихтенко считает, что политики, которые поддерживают силовой сценарий освобождения Донбасса, пытаются поднять свои рейтинги. Об этом Кихтенко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, в нынешних реалиях силовой вариант неосуществим, поскольку «вооруженные силы Украины не готовы противостоять регулярным войскам России».

«Умные аналитики, военные и политические эксперты понимают, что на сегодняшний день военного решения нет. Депутаты или эксперты, которые говорят, что надо переходить в наступление играют или на свою политическую силу, общественную организацию, или общественность. Этого не может быть, потому что сзади есть мощная российская армия, которая не позволит силовым путем решить этот сценарий», — сказал Кихтенко.

В свою очередь депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Рудик считает, что политики не имеют права утверждать, что на Донбассе невозможен силовой сценарий, поскольку такие заявления деморализуют солдат.

«Я соглашаюсь с президентом и Кихтенко, что на сегодняшний день вероятность силового варианта возвращения Донбасса минимальна. У нашей страны мало военных, организационных и человеческих ресурсов для этого. Но никто, в том числе из политиков, не имеет права говорить категорически, что это никогда не произойдет. Я понимаю президента, который изначально шел по плану мира. Известна его прошлая политическая программа как кандидата в президенты. Но мы действительно подрываем дух армии, когда говорим, что только мир. Ваша задача только стоять по периметру — ни шагу назад, ни шагу вперед. А зачем тогда столько призывов, зачем инициировать службу в резерве первой очереди?» — задался вопросом Рудик 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября президент Порошенко заявил, что исключает силовой возврат отдельных регионов Донбасса

«Ни один украинский политик, в том числе и я, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен на Грозный времен первой-второй Чеченских войн», — сказал Порошенко.

При этом Порошенко считает, что в Донбассе нельзя оставить замороженный конфликт.

«Мир в обмен на территорию, как это предлагают нам некоторые авантюристы-политиканы предлагают, — это иллюзия. Это самообман, результатом которого не будет ни мира, ни территории», — добавил Порошенко.

Он также не согласился с теми, кто предлагает изолировать Донбасс «колючей проволокой и забыть про него на какое-то время».