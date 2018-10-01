Врио астраханского губернатора о новой работе: «Сначала я хочу погрузиться»

Астрахань, , 12:58 — REGNUM В своем первом интервью в должности временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов рассказал, что вместе с прежним главой области поставил в храме свечку за процветание региона, собирается ближе познакомиться с подчиненными и проехать по всем 11 районам области. Как сообщила пресс-служба областного правительства, перед прессой в качестве главы Астраханской области Морозов дал 28 сентября, после официального представления коллегам.

По словам Морозова, услышав предложение президента Владимира Путина возглавить регион, он «ни секунды не сомневался», потому что понял, что это — его шанс сделать что-то для страны и улучшить жизнь в Астраханской области. В короткий срок он уже ознакомился с основными проблемами региона. В ближайшее время он собирается совершить поездки во все 11 районов, чтобы познакомиться с ними воочию.

«Основные болевые точки я уже знаю. Мне хотелось бы обратить внимание на водоснабжение: нельзя жить на реке и иметь плохую воду. Для меня, конечно, было диковато, что в некоторых населённых пунктах двухразовая подача воды», — рассказал Сергей Морозов.

Одна из главных особенностей Астраханской области — активная внешняя экономика, — по мнению Морозова, не вызовет проблем благодаря его опыту работы в таможне:

«С прикаспийскими государствами действительно налажены добрососедские отношения, и их надо только укреплять. В составе делегаций я бывал в этих странах, понимаю культурные особенности и не вижу значимых проблем во взаимоотношениях», — сказал врио губернатора.

Один из вопросов касался кадровой политики нового главы региона. Сергей Морозов заявил о том, что перестановок в команде губернатора не будет, пока он полностью не «погрузится» в работу.

«Я не хотел бы быть слоном в посудной лавке. Работает система управления, она налажена, люди знают свои участки работы. Сначала я хочу погрузиться, изучить каждого специалиста и потом уже принимать какие-то решения», — отметил Сергей Морозов.

На вопрос о назначении сенатора Морозов также ответил уклончиво. Он заявил, что собирается лично познакомиться с Александром Башкиным, срок полномочий которого автоматически истек после отставки Александра Жилкина, и проанализировать работу сенатора. Только после этого новый глава региона решит, продлить полномочия Башкина или назначить нового сенатора.

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