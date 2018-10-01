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Южная Корея призвала Японию отказаться от имперского флага на смотре флота

Политика

Смотр флота пройдёт с 10 по 14 октября на южнокорейском острове Чеджудо

Сеул, 1 октября 2018, 12:57 — REGNUM  Минобороны Южной Кореи призвали Японию отказаться от использования во время Международного смотра флота военного флага «Восходящего солнца» с расходящимися лучами, сообщает 1 октября KBS.

Отмечается, что флаг «Восходящего солнца» воспринимается как символ японского милитаризма, поскольку в период Второй мировой войны стяг использовался военными Японии во время завоевания и оккупации стран Юго-Восточной Азии, Кореи и Китая.

Напомним, смотр флота пройдёт с 10 по 14 октября на южнокорейском острове Чеджудо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в главной северокорейской газете «Нодон Синмун» на фоне дискуссий о саммите лидера КНДР Ким Чен Ына и японского премьер-министра Синдзо Абэ появился призыв к Японии принести извинения и выплатить компенсацию за действия, совершенные в период колониализма.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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