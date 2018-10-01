В Тольятти депутатов-коммунистов не пустили на заседание думы

Тольятти, Самарская область, , 12:55 — REGNUM В Самарской области гордума Тольятти шестого созыва собралась на внеочередное заседание после истечения срока полномочий, чтобы внести поправки в регламент. При этом новых депутатов даже не пустили в здание. Очередное заседание парламента седьмого созыва должно состояться 5 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы.

До начала работы нового парламента шестая дума решила внести поправки в регламент — по предположениям местных СМИ, это должно обеспечить влияние «Единой России» на принятие решений. При этом, согласно закону, срок полномочий депутатов истёк во второе воскресенье сентября 2018 года, то есть непосредственно в день голосования.

Напомним, что выборы в гордуму Тольятти состоялись 9 сентября. Победу в них одержали представители КПРФ, получив 35,52% голосов при явке порядка 26% избирателей. На втором месте оказалась традиционно лидирующая «Единая Россия». В результате коммунисты заняли 17 мест из 35, единороссы — 13 мест, три досталось «Справедливой России» и два — ЛДПР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, единороссы проиграли КПРФ также на выборах в гордуму Сызрани Самарской области.

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