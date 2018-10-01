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Europe1: Операция по восстановлению имиджа Макрона началась

Политика

Елисейcкий дворец надеется изменить образ президента, которого французы считают «сдержанным и высокомерным»

Europe1: Операция по восстановлению имиджа Макрона началась
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 1 октября 2018, 12:44 — REGNUM  Елисейский дворец запустил операцию по восстановлению и улучшению имиджа президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Europe1.

Елисейcкий дворец надеется изменить образ президента, которого французы считают «сдержанным и высокомерным». Эта операция планировалась несколько месяцев и была начата в эти в выходные.

Эммануэль Макрон, в ходе своего путешествии по Антильским островам, увеличил количество прямых контактов с людьми.

Издание отмечает, что Эммануэль Макрон относится к своему делу довольно символично. 4 октября 2018 года глава Франции отправится на могилу генерала Шарль де Голля в честь 60-летия Конституции. Глава государства явно стремится вернуться к истокам.

Ожидается, что в ноябре президент Франции совершит шестидневную поездку по местам Первой мировой войны.

Напомним, только 31% французов одобряют действия Эммануэля Макрона в качестве главы государства.

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Политическая жизнь Франции
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