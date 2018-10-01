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Доля сторонников популизма в Германии выросла до трети — опрос

Политика

Исследователи опасаются, что это потенциальные избиратели правой партии «Альтернатива для Германии»

Берлин, 1 октября 2018, 12:44 — REGNUM  Доля поклонников популизма среди избирателей Германии возросло почти до трети, пишет издание WELT 1 октября со ссылкой на исследование «Барометр популизма — 2018», представленного Социологическим исследовательским центром в Берлине и Фондом Бертельсмана.

Число пропопулистски избирателей выросло до 30,4% — это на 4% больше, чем в прошлом году (26,2%). В то же время число их политических антагонистов сократилось с 36,9% до 32,8%. Как отмечают исследователи, чем выше уровень образования и доходов в обществе, тем менее популярны популистские настроения.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Германии на федеральном уровне был отмечен минимальный уровень популярности блока ХДС/ХСС — 28%, в то время как партия Альтернатива для Германии вышла на второе место (18%), опередив Социал-демократическую партию (17%).

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Политическая жизнь Германии
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