Путин встретится с президентом Сербии 2 октября

Москва, , 12:39 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Сербии Александром Вучичем 2 октября. Президент Республики Сербия прибудет в Россию с рабочим визитом, сообщается на сайте Кремля.

Главы двух государств намерены обсудить региональные и международные проблемы, а также остановиться на ключевых моментах развития российско-сербских отношений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент Сербии Александр Вучич заявлял, что рассчитывает дважды встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным до конца 2018 года. По его словам, Путин может совершить ответный визит в Сербию в ноябре, когда в республике будут проходить торжества по случаю 100-летия победы в Первой мировой войне.

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