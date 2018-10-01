Греческий политик считает, что в Македонии всё же поддержали переименование

Афины , , 12:40 — REGNUM Результат референдума о переименовании страны в Македонии является подавляющим в пользу «да», заявил руководитель парламентской фракции СИРИЗА Костас Захарьядис в эфире радиостанции Афинско-Македонского агентства новостей, сообщает AMNA.

«В опросе сравниваются голоса «за» и «против», а не «за», «против» и воздержался», — говорит Захарьядис. — Конечно, вопрос с «воздержался» — это наличиствующий политический вопрос, который создает другое измерение и изображение в этой теме. Меня удивляет, однако, что те, кто «против» и Греции, и, возможно, самой соседней страны, чтобы не видеть результата голосования, попытались спрятаться за проблемой «воздержания».

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Македонии частично бойкотировали прошедший 30 сентября референдум о переименовании страны. На избирательные участки явились сторонники евроинтеграции, в итоге при явке около трети избирателей — что недостаточно для признания итогов голосования — «за» проголосовали более 90%.