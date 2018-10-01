Выплата 23 окладов воронежскому вице-губернатору законна — эксперт

Воронеж, , 12:37 — REGNUM Никаких нарушений закона при назначении вице-губернатору Воронежской области Юрию Агибалову выплаты в размере 23 должностных окладов не допущено. Так прокомментировала ИА REGNUM ситуацию с «золотым парашютом» для замгубернатора Уполномоченный по правам человека в Воронежской области, доктор юридических наук, профессор Воронежского госуниверситета Татьяна Зражевская.

«С точки зрения юриста, никаких нарушений чисто юридических я не вижу. Есть право губернатора оценить работу замгубернатора: и он знает, и мы прекрасно понимаем, что Юрий Владимирович (Агибалов — ИА REGNUM ) — специалист высшего класса, самый эффективный менеджер, о каком только можно говорить. Человек высшего класса управленец, у него большой стаж, благодаря ему, например, была налажена учеба аппарата, люди стали учиться, организуется постоянно повышение квалификации в аппарате, в департаментах. Он никогда не занимался политикой, всегда работал в аппарате с большой эффективностью. И то, что губернатор высоко оценил его работу — это право губернатора. Это в рамках закона, и нарушения здесь нет никакого», — подчеркнула Зражевская.

Татьяна Зражевская также выразила удивление в связи с тем, что волна в СМИ поднялась именно вокруг выплат Агибалову — по ее словам, практика выплат достаточно распространена, и не только в Воронежской области

«Есть целый список, никаких проблем — и вдруг такое шоу», — отметила Зражевская.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в СМИ появилась информация о выплате врио вице-губернатора Воронежской области Юрию Агибалову 23 должностных окладов. Информацию вместе с документами сначала опубликовал телеграмм-канал «Незыгарь», затем — «Коммерсантъ». Тогда же в пресс-службе правительства региона отметили, что речь идет о выплате 223 тыс. рублей — 23 должностных окладов по 11 тыс. рублей. Выплаты произведены в соответствии с региональным законодательством, отметили тогда в пресс-службе.

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