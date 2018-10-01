Госдума меняет порядок руководства штабами территориальной обороны

Москва, , 12:36 — REGNUM Законопроект, изменяющий порядок руководства штабами территориальной обороны на муниципальном уровне, Госдума может рассмотреть в первом чтении в ноябре, передает корреспондент ИА REGNUM 1 октября.

Штабы территориальной обороны на муниципальном уровне предусмотрены законодательством на случай введения военного положения, руководить штабами на местах поручено главам муниципальных образований.

Законопроект предлагает более логичную и надёжную форму управления. Руководителем штаба предложено назначать не главу муниципального образования, а главу местной администрации, пояснил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев.

«Не каждый глава муниципалитета возглавляет местную администрацию, порой он только руководит депутатами представительного органа. Более того, закон позволяет замещать должность главы муниципального образования на временной контрактной основе. Поэтому возможны ситуации, когда руководитель даже не имеет права работать с секретными сведениями. А вот глава администрации работает на постоянной основе, имеет гораздо больше полномочий и не ограничен в допуске», — пояснил Кидяев.

Таким образом, отметил парламентарий, поправка устранит законодательную лакуну и позволит не допустить ситуаций, когда мэр не в состоянии полноценно управлять штабом территориальной обороны своего города. С учетом очень обширного круга задач, возложенного на муниципальные штабы в военное время (от обеспечения жизнедеятельности населения и поддержания работоспособности коммуникаций — до борьбы с диверсантами и террористами), значение законопроекта весьма велико.

«Это еще один шаг по упорядочиванию и логическому устроению законодательства, касающегося местных органов власти. Ранее похожие изменения были сделаны в отношении работы призывных комиссий, где также велика организующая и руководящая роль местного самоуправления», — заключил Кидяев.