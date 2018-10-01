Выстрелив по ИГ*, Иран послал сигнал Израилю, Саудовской Аравии и США

Тегеран, , 12:32 — REGNUM Одна из ракет, запущенная Корпусом стражей исламской революции по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, содержала в себе послание для Вашингтона, Тель-Авива и Эр-Рияда, сообщает Al-Masdar News.

По информации иранских активистов, на ракете, запущенной по радикалам в ответ на теракт 22 сентября в иранском городе Ахвазе, было написано «смерть Израилю, Америке и Саудовской Аравии».

Напомним, иранские военные заявили о нанесении ракетного удара по территории на восточном берегу Евфрата в Сирии, в результате чего, как утверждают в Тегерана, было ликвидировано большое число исламистов.

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