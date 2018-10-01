Понедельник, 1 Октября 2018 года
13:44:07 МСК

В киевском метро начали рекламировать главу антикоррупционного бюро

Политика

В самом бюро утверждают, что не имеют к этому никакого отношения

Киев, 1 октября 2018, 12:27 — REGNUM  Неизвестные повесили в киевском метро огромный баннер с изображением главы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, сообщает 1 октября УНИАН.

Согласно сообщению, на рекламном плакате написано «Я разоблачу ТОП-коррупционеров» и указано, что 3 октября состоится заседание профильного комитета Верховной рады.

В НАБУ уже ответили, что не имеют никакого отношения к данной рекламе и не знают, кто ее повесил.

Напомним, действия антикоррупционных органов на Украине вызывают много вопросов у граждан. В частности, генеральная прокуратура Украины, НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) больше заняты уголовными делами против друг друга, чем реальным расследованием коррупции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить