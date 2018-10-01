В киевском метро начали рекламировать главу антикоррупционного бюро

Киев, , 12:27 — REGNUM Неизвестные повесили в киевском метро огромный баннер с изображением главы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника, сообщает 1 октября УНИАН.

Согласно сообщению, на рекламном плакате написано «Я разоблачу ТОП-коррупционеров» и указано, что 3 октября состоится заседание профильного комитета Верховной рады.

В НАБУ уже ответили, что не имеют никакого отношения к данной рекламе и не знают, кто ее повесил.

Напомним, действия антикоррупционных органов на Украине вызывают много вопросов у граждан. В частности, генеральная прокуратура Украины, НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) больше заняты уголовными делами против друг друга, чем реальным расследованием коррупции.