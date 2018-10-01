Госдеп США приветствует результаты референдума в Македонии

Скопье, , 12:22 — REGNUM Государственный департамент США приветствует результаты прошедшего в Македонии референдума о смене названия страны, сообщает 1 октября AMNA. Заявление ведомства призывает лидеров этого государства «преодолеть микрополитические различия» и использовать «исторический шаг для того, чтобы обеспечить лучшее будущее» для страны, через реализацию Соглашения, которое «откроет путь для интеграции в НАТО и в ЕС».

Издание цитирует заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт:

«США приветствуют результаты референдума в Республике Македония 30 Сентября, в ходе которого граждане выразили свою поддержку интеграции в НАТО и Европейский Союз, приняв соглашение Преспы между Македонией и Грецией. США энергично поддерживают полное применение Соглашения, которое позволит Македонии получить свое место в НАТО и в ЕС, внеся вклад в региональную стабильность, безопасность и процветание».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Македонии прошел референдум о переименовании: противники этого шага бойкотировали референдум, в результате «за» проголосовали 90% голосовавших, однако явка составила только 34%, в то время как, по закону, минимальная явка для признания референдума состоявшимся — 50%.