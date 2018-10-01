«Агент Росатома» в Литве проиграл выборы в парламент

Вильнюс, , 12:14 — REGNUM Экс-зампреда парламента Литвы, в прошлом социал-демократ Миндаугас Бастис проиграл во втором туре дополнительных выборов в парламент в одномандатном округе Занавикяй, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 октября. По данным ЦИК Литвы, во втором туре за представителя консерваторов Ирену Хаасе проголосовало 60,89%, за Бастиса 35,47%.

Перед вторым туром ни в коем случае не голосовать за Бастиса призывали представители практически всех парламентских партий, в социальной сети Facebook была развёрнута кампания против политика, против его прохождения в парламент высказался и действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис.

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Напомним, в Литве Бастис был обвинён в нарушении присяги, измене родине, лоббировании интересов Росатома в ущерб Литве, однако попытка импичмента политику провалилась в парламенте. После этого Бастис добровольно сложил полномочия, но объявил, что повторно будет баллотироваться в своём округе, чем проверит доверие избирателей. Своей вины политик не признаёт.

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