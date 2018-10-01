Эксперт: Бельгия судится с Google, чтобы защититься от шантажистов

Брюссель, , 12:11 — REGNUM Бельгийское правительство стремится защитить себя от шантажистов, которые могут использовать данные Google, и одновременно отстаивает суверенитет на собственной территории, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 1 октября, президент некоммерческого партнёрства производителей программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров, комментируя судебное разбирательство между властями Бельгии и компанией Google.

Как сообщалось ранее, Google отказался убрать со своих карт указанные на них бельгийские военные объекты, а также атомные электростанции и нефтяные объекты. Министерство обороны Бельгии намерено принудить корпорацию к выполнению этого решения в судебном порядке.

Думаю, что государственные органы Бельгии сознают невозможность утаить свои секретные объекты от спутников США и России. Но существует огромная масса людей, промышляющих шантажом в интернете. На мой взгляд, именно против таких «пользователей» и направлены меры бельгийского правительства.

Угроза нападения США или России на Бельгию нереалистична. Зато шантаж со стороны злоумышленников в обозримой перспективе реален, а ущерб от такого шантажа может быть чувствительным.

Кроме того, любое государство должно следить за соблюдением суверенитета на своей территории. Поэтому власти Бельгии и требуют от Google исполнения своих предписаний. В противном случае крупные интернет-компании могут завладеть частью суверенитета каждой из стран, в которых они оперируют, а в сумме получат весомую долю глобального суверенитета и могут стать одной из мировых суперсил, сравнимых с супердержавами.

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