Мюнхенский сговор: уроки истории официальный Минск ничему не учат

Юрий Баранчик, , 13:29 — REGNUM

Вчера, 30 сентября, весь мир отмечал трагическую дату — 80 лет назад в Мюнхене представителями гитлеровской Германии совместно с представителями «развитых демократий» Запада (Францией, Британией и Италией) было подписано так называемое Мюнхенское соглашение, которое положило начало Второй мировой войне.

Напомню, что речь в этом соглашении шла о передаче Германии Судетской области со стороны Чехословакии.

Самым знаменательным фактом этого соглашения можно считать то, что представители Чехословакии «развитыми демократиями» Запада даже не были приглашены к обсуждению будущего своей страны. А вошли в зал только после того, как соглашение об умиротворении агрессора уже было подписано за спиной законных властей этой страны.

Так целый народ стал заложником политики западных демократий, которые не послушали предложения Сталина и отдали самую промышленно развитую область Чехословакии Германии. Идея Запада была ясна — натравить гитлеровскую Германию на Советский Союз. Однако история повернулась иначе — сначала под каток фашистского государства попала вся Европа. Та же Франция сопротивлялась всего две недели, а при ее захвате погибло меньше солдат вермахта, чем только при битве за Брестскую крепость. И это «Великая Франция»…

«Умиротворение агрессора» закончилось ничем. На самом деле, Мюнхенский сговор был не умиротворением агрессора, а его подкармливанием, сознательным наращиванием со стороны Запада его мышечной — производственно-промышленной — массы, чем Гитлер не преминул воспользоваться.

И сегодня уже ни для кого не секрет, что для политических элит Запада Гитлер был союзником в борьбе с главным, на их взгляд, злом — коммунистическим Советским Союзом. На этот счет благодаря архивам сегодня доступны уже сотни высказываний различных лидеров Запада, приведу только два.

К примеру, заместитель министра иностранных дел Великобритании Кадоган записал в своем дневнике: «Премьер-министр (Чемберлен) заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами». Лозунг консерваторов в то время был: «Чтобы жила Британия, большевизм должен умереть».

10 сентября 1938 года, накануне встречи Чемберлена с Гитлером, сэр Гораций Уилсон, ближайший советник премьер-министра по всем политическим вопросам, предложил Чемберлену заявить немецкому лидеру о высокой оценке мнения о том, что «Германия и Англия являются двумя столпами, поддерживающими мир порядка против разрушительного напора большевизма», и что поэтому он «желает не сделать ничего такого, что могло бы ослабить тот отпор, который мы можем вместе оказать тем, кто угрожает нашей цивилизации».

Кстати, надо сказать, что в этот же день, 30 сентября, Британия первой из ключевых европейских стран подписала соглашение о ненападении с Гитлером. Франция это сделала 6 декабря 1938 года, а Советский Союз только 23 августа 1939 года. Поэтому говорить о том, что именно пакт Молотова — Риббентропа положил начало Второй мировой войне, не приходится: Советский Союз последним из трех европейских держав того времени пошел на заключение сделки с гитлеровским режимом, только после того, как это сделали Британия и Франция.

К чему привел Мюнхенский сговор? К тому, что Гитлер получил доступ к промышленным ресурсам Чехословакии, а вдобавок лишил легитимности действующую правовую базу европейской системы безопасности. В результате Вторая мировая война стала неизбежностью.

Кстати, в Мюнхенском сговоре надо отметить и роль Польши, которая является одной из тех стран, которые больше всего критикуют советско-немецкие договоренности того периода. День в день с заключением мюнхенского соглашения Польша направила Праге очередной официальный ультиматум и одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в Тешинскую область, предмет территориальных споров между ней и Чехословакией в 1918—1920 годах. То есть Польша являлась по отношению к Чехословакии таким же агрессором, как и гитлеровская Германия. И эти люди пытаются нас в чем-то обвинять!

Только благодаря подвигу советского народа, в том числе и граждан БССР — русских, белорусов, украинцев, евреев, татар, поляков и других народов и наций, враг всего человечества на берегах Волги был остановлен и затем задушен в своем берлинском логове.

Однако, как мы видим сегодня, эти уроки истории не всем идут впрок. Кто-то целенаправленно пытается воссоздать дух Мюнхена из того пепла, в котором он оказался вместе с фашизмом. И как ни парадоксально, происходит это в братской Белоруссии, где каждый четвертый отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом, взращенным этим самым Мюнхенским сговором.

Как стало известно из сообщений СМИ, 22−24 ноября в Минске состоится встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Пройдет данное мероприятие под названием «Минский форум». Лоббируют проведение этого мероприятия в белорусской столице определенные круги в Германии и США, принадлежащие к тем, кого принято сегодня называть мировым глубинным государством, которые хотят включить территорию Белоруссии и граждан республики в качестве расходного материала по примеру распадающейся Украины в дугу нестабильности вокруг России.

Договоренность об этом была достигнута в начале года на встрече главы белорусского МИД Владимира Макея с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером. Финансовую помощь оказывают немецкий Фонд имени Конрада Аденауэра и правительство Германии. В качестве ВИП-персон форума в Минске ждут президента Украины Порошенко, главу МИД Украины Климкина, президента Молдавии Додона, экс-президента Польши Квасневского, президентов Латвии, Эстонии, канцлера Австрии и делегацию высокого уровня из Германии. Прилетит Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Согласно источникам в немецкой столице, для того чтобы подкормить интерес белорусских властей к форуму, по неофициальным источникам, Германия готова выделить официальному Минску до 1,5 млрд долларов премии.

Интерес главы белорусского МИД Владимира Макея в проведении данного форума вполне понятен — он станет еще одним камнем в фундамент здания по отрыву Белоруссии от России, а также будет занесен в его личный актив его западными кураторами. А вот чем руководствуется официальный Минск, проводя подобного рода мероприятие на белорусской земле?

Политика умиротворения западного агрессора, в какие бы одежды ни рядилась его политика, как показал печальный опыт 1938−1941 годов, ни к чему хорошему не приводит. А борьба за западные печеньки плохо заканчивается для тех, кто этим озабочен. Далеко не случайно Порошенко, находясь в США, преклонил колени на могиле недавно ушедшего из жизни «лучшего друга России после Гитлера» сенатора Джона Маккейна.

Это произошло сразу после того, как он узнал о том, что организаторы «Минского форума» планируют вручить эту «награду» в Минске во время форума Александру Лукашенко. А у Порошенко на кону второй президентский срок, надо отрабатывать перед клинтонитами свою повестку. Теперь у Александра Лукашенко появился серьезный конкурент с Украины в борьбе за это «почетное звание». Посмотрим, чем закончится эта борьба двух «славянских богатырей» в номинации «лучший друг Запада на постсоветском пространстве». Пока лидирует Порошенко.

Соответственно, в контексте вышеизложенного, ответ на вопрос «Зачем в Белоруссии проводить предательские по отношению к славному советскому и партизанскому прошлому республики мероприятия, подобные «Минскому форуму»?», с каждым очередным жестом официального Минска становится все более и более понятным.