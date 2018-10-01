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Переговоры с США по безопасности отменены – по инициативе Китая

Политика

С чем связано такое решение, не уточняется

Пекин, 1 октября 2018, 11:58 — REGNUM  Переговоры Китая с Соединёнными Штатами на высоком уровне по безопасности, запланированные на октябрь, не состоятся. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Речь идёт о готовящемся визите госсекретаря США Майкла Помпео и главы Пентагона Джеймс Мэттиса. Как заявили два дипломатических источника в Пекине, знакомые с планами, Помпео и Мэттис должны были прибыть в Пекин в октябре для дипломатического диалога между США и Китаем и диалога по безопасности, который впервые состоялся в 2017 году в Вашингтоне. Однако оба источника усомнились в том, что встреча состоится.

«Есть много неопределенности из-за турбулентности в отношениях», — сказал один них.

Добавим, что совместное мероприятие было отменено КНР после высказывания высокопоставленного китайского чиновника, который заявил, что рост напряжённости в отношениях Пекина с Вашингтона не приведёт к негативным последствиям для страны. О точной причине отмены встречи не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай отказался участвовать в торговых консультациях с США после того, как американская сторона установила дополнительные пошлины в отношении страны.

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Китайско-американские отношения
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