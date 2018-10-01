Индонезия расширила дипотношения с рядом стран на полях саммита ГА ООН

Нью-Йорк, США, , 12:00 — REGNUM Индонезия расширила дипломатические отношения с рядом стран на 73-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает Antaranews.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела серию двусторонних встреч на полях саммита ООН.

Глава МИД Индонезии встретилась с премьер-министром Соломоновых Островов Риком Хоуенипвелой. Ретно Марсуди подчеркнула, что Соломоновы Острова с новым премьер-министром имеют совсем другой подход. Правительство Соломоновых Островов теперь хочет наладить более тесное сотрудничество с Индонезией. «Это необходимо использовать в качестве момента для улучшения двусторонних отношений», — заявила министр иностранных дел Индонезии.

Затем Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком. Стороны обсудили международные вызовы, учитывая, что с 2019 года Индонезия станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Кроме того, Словакия входит в Вышеградскую четверку, наряду с Чехией, Венгрией и Польшей. Форум хочет расширить сотрудничество со странами за пределами Европы. Поэтому случаю Индонезия предложила создать совместный форум между Индонезией и Вышеградской группой, а Мирослав Лайчак приветствовал это предложение.

После этого Ретно Марсуди встретилась с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом, чтобы обсудить двусторонне сотрудничество.

Ретно Марсуди и министр иностранных дел Туниса подписали соглашение о сотрудничестве в области двусторонних консультаций и обсудили преференциальное торговое соглашение.

Глава МИД Индонезии встретилась с президентом Науру Бароном Вакой, который выразила желание более тесно сотрудничать с Индонезией в области изменения климата, а также в энергетическом секторе.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН Ретно Марсуди провела встречу с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. «Проблема прав человека не должна использоваться в качестве политического инструмента», — заявила Ретно Марсуди.

Кроме того, глава МИД Индонезии приветствовала возобновление работы кипрского посольства в Индонезии в ходе двусторонней встречи с министром иностранных дел Кипра. В 2013 году Кипр временно закрыл свое посольство, поскольку на него повлиял экономический кризис. В 2019 году Кипр вновь откроет свое посольство в Индонезии.

С Гайаной Индонезия подписала безвизовое соглашение для держателей дипломатических и служебных паспортов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил перед мировыми лидерами, присутствовавшими на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что миру не нужно искать супергероев в трудные времена.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Индонезии выступил перед мировыми лидерами на ГА ООН