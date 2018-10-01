Сирийские боевики против присутствия России в Идлибе – СМИ

Дамаск, , 11:55 — REGNUM Влиятельный альянс сирийских мятежников выступил против размещения российских войск в демилитаризованной зоне в провинции Идлиб, сообщает французское агентство Agence France-Presse.

В рамках заключенного в сентябре соглашения между Москвой и Анкарой о создании вокруг последней провинции, находящейся в руках сирийской оппозиции, буферной зоны, в которой не будет исламистов и тяжелого вооружения, предполагается, что она будет патрулироваться военной полицией России и Турции.

Заключение соглашения было положительно встречено «Фронтом национального освобождения Сирии» (ФНО), но его члены высказали свое недовольство.

«Мы провели длительную встречу с нашими турецким союзником относительно элементов соглашения, и прежде всего присутствия России в буферной зоне», — подчеркнул официальный представитель группировки Наджи Мустафа вечером 30 сентября.

«Мы обсудили этот вопрос, и ФНО занял однозначную позицию несогласия с этим пунктом», — указал он, добавив, что Турция «пообещала, что этого не случится».

Напомним, в рамках соглашения между Турцией и Россией должна быть создана демилитаризованная зона шириной 15−20 километров. Она будет окружать провинцию Идлиб на территории, которую контролируют так называемые «повстанцы». Со своей стороны, Сирийская арабская армия не будет выводить ни одного своего подразделения или оружия с линии фронта.