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Казахстанская делегация отметила 355-летие Толе би в Ташкенте

Политика

Прошла также конференция «Памяти Толе би»

Ташкент, 1 октября 2018, 12:02 — REGNUM  Делегация Туркестанской области Казахстана посетила мероприятия в Узбекистане, посвященные 355-летию казахского судьи и общественного деятеля Толе би, сообщает 1 октября издание Otyrar.

В рамках дней Казахстана в Узбекистане прошла также конференция «Памяти Толе би». Аким Толебийского района Туркестанской области Казахстана Бауыржан Омарбеков вручил союзу писателей Узбекистана 7-томник, посвященный Толе би.

Отметим, Толе би считается великим бием (административное звание). Он был бием старшего жуза (группа казахских родов и племен) и активным общественным деятелем. Толе би похоронен в Ташкенте в мавзолее Карлыгаш бия.

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