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Глава Бурятии рассказал о «танках-девочках» и «танках–мальчиках» на учениях

Политика

В Бурятии проходят российско-монгольские военные учения «Селенга-2018»

Глава Бурятии рассказал о «танках-девочках» и «танках–мальчиках» на учениях
Иллюстрация: Egov-buryatia.ru
Глава Бурятии Алексей Цыденов на российско-монгольских военных учениях «Селенга-2018» (в центре)

Улан-Удэ, 1 октября 2018, 11:54 — REGNUM  Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился впечатлениями от российско-монгольских военных учениях «Селенга-2018», проходящих на территории республики.

В частности, его впечатлил «танковый вальс», который исполнили российские танкисты. Речь идёт о синхронном выполнении маневров на многотонных танках Т-72Б.

«Танковый вальс! Такого не увидите нигде в мире! Танки-мальчики — в бабочках, танки-девочки с бантами. Танки танцуют вальс. В некоторых фигурах танки стволами, как руками, держатся друг за друга. Открытие совместных Российско-Монгольских военных учений «Селенга-2018». Такое возможно только в России! P.S. А в России — только в Бурятии!» — поделился впечатлениями Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2018» стартовали 30 сентября в Кяхтинском районе Бурятии на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа «Бурдуны». В мероприятиях, которые продлятся до 12 октября, участвуют более 1 тысячи военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии начались российско-монгольские военные учения «Селенга-2018»

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Военные учения
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