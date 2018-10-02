Почему миграционные скандалы в ЕС вдруг резко потеряли свою остроту?

Рим, , 03:20 — REGNUM Ажиотаж вокруг африканских и ближневосточных беженцев в страны Евросоюза раздувался в информационном пространстве и был средством давления, которое выставляло несогласных с такой политикой как расистов и антигуманистов. Почему всего за три месяца с момента последнего крупного скандала вокруг нелегальной миграции, ситуация с пропагандой изменилась в сторону замалчивания, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Судьба корабля Aquarius еще в июне стала причиной эпичной борьбы стран Евросоюза друг с другом. На корабле находились беженцы, в том числе несовершеннолетние, и когда Италия отказалась пускать этот корабль в свои порты, власти ЕС разразились громким возмущением. Пресс-секретарь Эммануэля Макрона заявил и цинизме и безответственности итальянцев, в ответ на что посол Франции был вызван в МИД Италии. Шума и взаимообвинений было немало, теперь же, когда приближаются выборы в Европарламент, а в странах ЕС всё большую силу набирают те, кто скептически настроен в отношении миграционной политики ЕС, продолжать шумиху вокруг нелегальных мигрантов — только терять политические очки.

Поэтому новый скандал вокруг Aquarius с очередной партией нелегальных мигрантов на борту, который происходит в эти дни, не вызывает прежней острой реакции. Иначе чем объяснить «внезапное прозрение» евробюрократов?

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