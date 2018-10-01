Главой столицы Тувы стала директор гимназии

Кызыл, , 11:10 — REGNUM На должность главы Кызыла депутаты Хурала представителей города пятого созыва большинством голосов избрали Ирину Казанцеву. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 октября, в правительстве Тувы, подводя итоги минувшей недели.

Уточняется, что депутаты приняли такое решение на первой организационной сессии Хурала представителей города Кызыла пятого созыва, состоявшейся 28 сентября.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кызыла, Ирина Казанцева, избранная главой города — председателем Хурала представителей Кызыла, является почётным работником общего образования РФ. До этого она была директором кызыльской гимназии №5 (с 2006 года).

Заместителем главы — председателя горхурала стал действующий заместитель Хурала представителей столицы Аяс Лопсан. На должность и. о. мэра Кызыла единогласно избран действующий мэр столицы Владислав Ховалыг.

«Ближайший план работ будет сопряжён с реализацией задач, поставленных главой Республики Шолбаном Кара-оолом новому Хуралу», — прокомментировала Ирина Казанцева.

Напомним, главой Кызыла — председателем Хурала представителей города четвёртого созыва (2013−2018 гг.) являлась Дина Оюн. До этого она была советником председателя правительства Тувы (2007−2010 гг.), заместителем председателя правительства Тувы (2010−2012 гг.), главным редактором ИА «Тува-Онлайн» (2012−2013 гг.).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Хурала представителей города Кызыла пятого созыва состоялись 9 сентября 2018 года. В муниципальный парламент вошли 20 представителей партии «Единая Россия», двое депутатов от КПРФ, двое самовыдвиженцев, по одному представителю от партий «Справедливая Россия» и ЛДПР.

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