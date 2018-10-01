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Парламент Ненецкого АО сменил представителя в Совете Федерации

Политика

Сенатором избрали детского правозащитника

Нарьян-Мар, 1 октября 2018, 11:06 — REGNUM  Обновленный состав Ненецкого окружного Собрания сменил представителя в Совете Федерации. Сегодня, на внеочередной сессии, депутаты избрали сенатором Римму Галушину, передает корреспондент ИА REGNUM.

Римма Галушина возглавляла Управление образования и молодежной политики НАО, работала помощником члена Совета Федерации, в 2015 году была назначена Уполномоченным по правам ребёнка НАО. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Напомним, последние 4 года интересы заксобрания в СФ представлял человек из команды предыдущего губернатора округа Игоря Кошина — Евгений Алексеев.

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Римма Галушина будет представлять интересы окружного парламента на срок полномочий Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва.

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