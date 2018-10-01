В Казахстане сменился глава палаты частных судебных исполнителей Политика 27 сентября состоялся съезд палаты частных судебных исполнителей Казахстана Астана, , 10:58 — REGNUM Новым председателем правления республиканской палаты частных судебных исполнителей Казахстана избран Ернар Ибраев, сообщает 1 октября издание Informburo со ссылкой на частного судебного исполнителя Данияра Баталова. Ернар Ибраев ранее занимал должность директора департамента по исполнению судебных актов министерства юстиции Казахстана. Юрист также работал первым заместителем прокурора Уральска, возглавлял департамент юстиции Джамбульской (Жамбыльской) области. Напомним, 27 сентября состоялся съезд палаты частных судебных исполнителей Казахстана. В ходе открытой части съезда его участники утвердили новый устав, на закрытой части — избрали нового председателя. Палату ранее возглавлял Кулахмед Бекетов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter , чтобы отослать информацию редактору.