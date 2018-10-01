Президент Индонезии отправился в пострадавший от землетрясения Палу

Джакарта, , 10:55 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился в Палу, провинцию Центральной Сулавеси, через два дня после катастрофы, чтобы увидеть районы, пострадавшие от землетрясения и цунами, сообщает Antaranews.

Президент немедленно приказал министру по координации политики, права и безопасности, командующему вооруженными силами Индонезии, начальнику национальной полиции и руководителю национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями провести операцию по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Джоко Видодо определил направления, которые должны быть выполнены, а также решения, необходимые для воздействия стихийного бедствия на местах. В настоящее время основное внимание уделяется эвакуации жертв, а также оказанию помощи.

Сложность координации при рассмотрении последствий землетрясения и цунами связана с разрывом линий связи.

По прибытию в Палу Джоко Видодо и его окружение посетили несколько мест, пострадавших от землетрясения и цунами, а именно: пляж Талис, жилой квартал Балароа и больницу Wira Buana.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября вблизи города Палу на индонезийском острове Сулавеси. Число жертв достигло 832 человек.