Санкции США против Ирана могут сблизить Иран, Россию, КНР и ЕС — Asia Times

Брюссель, , 10:51 — REGNUM Глава внешней политики ЕС Федерика Могерини совместно со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом объявила недавно о создании «специального механизма» (SVP) для решения проблемы введенных США санкций против Ирана после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном, что может поставить под угрозу роль доллара США как основного инструмента давления Вашингтона и сблизхить ЕС с Китаем и Россией, пишет Пепе Эскобар в статье для Asia Times.

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По словам Могерини, «страны-члены ЕС создадут юридический орган, который будет способствовать осуществлению финансовых операций с Ираном, а также позволит европейским компаниям торговать с Ираном в рамках законов Евросоюза». Данный механизм будет также доступен и для других партнёров. Специальный механизм ЕС призван, как отметила Могерини, «поддержать уровень торговли с Тегераном, несмотря на наличие санкций». Этот шаг Брюсселя означает, что ЕС позиционирует себя в качестве серьезного геополитического игрока, открыто бросая вызов США и, по сути, ставя крест на демонизации Ирана.

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Потребовалось несколько месяцев, чтобы в ЕС поняли то же, о чем давно знали в Москве и Пекине: любая коммерческая деятельность, представляющая интересы для всех игроков, должна обходить доллар США, и созданный ЕС направлен как раз то, чтобы обойти систему SWIFT, в работу которой всегда могут вмешаться США. Такое развитие событий может привести к тому, что ЕС, пойдя на противостояние США, начнет сближаться с Россией и Китаем. Проявляются контуры возможного евразийского альянса, соприкасающегося по большому числу вопросов между Москвой, Пекином и ЕС, с одной стороны, и Берлином, Парижем и Лондоном, с другой.

Вполне возможно, заключает Эскобар, что сконцентрированное наступление ЕС и приведет к тому, что евро, юань и рубль смогут стать надежными резервными валютами, что не может не вызвать беспокойство у Вашингтона.

Напомним, ранее советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что Вашингтон заставит страны Евросоюза выполнять американские требования по санкционному режиму против Ирана.

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