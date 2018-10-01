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Еврокомиссия: что бы Киев не написал в конституции, это не сблизит его с ЕС

Политика

Евросоюз принимает решение о членстве только на основе реальной ситуации в стране

Киев, 1 октября 2018, 10:50 — REGNUM  Шансы вступить в ЕС у Украины никак не вырастут, если в конституцию страны внесут поправки о движении в ЕС, заявила заместитель генерального директора генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова, сообщает 1 октября УНИАН.

По ее словам, чтобы не прописала Украина в конституции, это никак не повлияет на евроинтеграцию страны, поскольку решение о членстве в ЕС принимается не на основе конституции, а на основе реальных изменений внутри страны.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предложил закрепить в конституции страны стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО. Верховная рада одобрила в первом голосовании закон, теперь он отправлен на проверку в конституционный суд Украины.

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Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
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