Еврокомиссия: что бы Киев не написал в конституции, это не сблизит его с ЕС

Киев, , 10:50 — REGNUM Шансы вступить в ЕС у Украины никак не вырастут, если в конституцию страны внесут поправки о движении в ЕС, заявила заместитель генерального директора генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова, сообщает 1 октября УНИАН.

По ее словам, чтобы не прописала Украина в конституции, это никак не повлияет на евроинтеграцию страны, поскольку решение о членстве в ЕС принимается не на основе конституции, а на основе реальных изменений внутри страны.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предложил закрепить в конституции страны стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО. Верховная рада одобрила в первом голосовании закон, теперь он отправлен на проверку в конституционный суд Украины.