Тегеран заявил о попытках саботировать создание расчётного механизма с ЕС

Тегеран, , 10:50 — REGNUM Процесс разработки специального механизма для расчётов с Ираном в обход возобновляемых санкций США, решение о создании которого приняли страны — участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), пытаются саботировать. Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи.

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«Мы знаем, что существуют элементы, которые пытаются остановить это, саботировать этот процесс», — цитирует РИА Новости слова заместителя министра.

Аракчи отметил, что Тегеран надеется на запуск работы механизма специального назначения (SPV) к ноябрю. Детали пока не раскрываются, однако уже известно, что новым механизмом смогут пользоваться и третьи страны.

«Он предназначен не только для европейцев, но также и для других стран. Мы надеемся, что до введения второй волны санкций США этот механизм может быть доступен и начнет функционировать», — добавил Аббас Аракчи.

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Вашингтон назвал опасным механизм для расчетов с Ираном в обход санкций

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года после выхода США в одностороннем порядке из соглашения с Ираном по ядерной программе президент страны Дональд Трамп заявил о восстановлении всех санкций против Ирана. С 5 ноября в действие вступит ещё один, «нефтяной» пакет санкций США по отношению к этому государству.

В этой связи для защиты европейских компаний от санкций Соединённых Штатов против Ирана глава МИД Германии Хайко Маас заявил о необходимости создавать Евросоюзу свои альтернативные финансовые системы, независимые от США.

В середине сентября сообщалось, что Германия и её партнеры по ЕС рассматривают возможность создания собственной платежной системы для продолжения коммерческой деятельности с Ираном вопреки американским санкциям.

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