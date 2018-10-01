В Казахстане обновят государственный герб с 1 ноября

Астана, , 10:44 — REGNUM Вариант государственного герба Казахстана с надписью Qazaqstan будет обновлен с 1 ноября, сообщает 1 октября издание InformBuro со ссылкой на министерство по инвестициям и развитию республики.

В настоящее время вносятся изменения в макеты герба для дальнейшего тиражирования. Переходный период по замене старых образцов герба определит министерство культуры и спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября научно-техническая комиссия в области технического регулирования и метрологии комитета технического регулирования и метрологии министерства по инвестициям и развитию Казахстана одобрила изменения герба.

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