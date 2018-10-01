В Каталонии протестанты перекрыли автострады и железные дороги

Барселона, Испания, , 10:39 — REGNUM В годовщину признанного властями Испании незаконным референдума о независимости Каталонии сотни протестантов перекрыли автотрассы и железнодорожное сообщение в регионе. Об этом пишет 1 октября газета La Vanguardia.

По сведениям издания, были перекрыты магистрали на станции Жирона и в Таррагоне. Также сообщается о блокировании основных въездных и выездных путей в Барселоне. На кадрах, опубликованных изданием, видны сотни людей, сидящих на рельсовом полотне. Газета пишет, что основной пункт концентрации протестантов находился на площади Каталонии в столице автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября тысячи жителей Каталонии вышли на митинги и демонстрации с требованием об отделении региона от Испании. Демонстрации были приурочены к годовщине массовых митингов во время борьбы за отделение от Испании.

Читайте также: В Каталонии снова проходят массовые демонстрации за независимость