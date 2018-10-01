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Штаб-квартиру республиканцев в Иллинойсе исписали словом «изнасилование»

Политика

Примечательно, что в обвинениях против Каваны именно это преступление не фигурирует

Вашингтон, 1 октября 2018, 10:39 — REGNUM  Все здание штаб-квартиры Республиканской партии в городе Рокфорд (Иллинойс) исписали словами «изнасилование» и «позор», сообщает Rockford Register Star. Граффити обнаружили патрульный полисмен воскресным утром.

По словам конгрессмена от штата Иллинойс Джона Кабелло, с которым связалось издание, «Мы можем вести хорошие оживленные дебаты, но как только вы начинаете наносить ущерб чужому имуществу, вы перешли черту».

Конгрессмен Дэйв Сайверсон заявил, что данная акция «повредит легитимности движения #MeToo» (в рамках которого женщины из разных стран мира публично заявляют, что подвергались домогательствам).

На стенах штаб-квартиры также была нарисована дата 9/27/18. В этот день в сенате прошли слушания по обвинениям против кандидата на пост верховного судьи США Бретта Каваны.

Как сообщало ИА REGNUM, Кристин Форд обвинила в попытке изнасилования, а Дебра Рамирез — в сексуальном домогательстве. Несмотря на то, что расследование еще даже не начато, противники назначения Каваны уже считают его виновным в серийных изнасилованиях.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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