Без сюрпризов: губернатором Ненецкого АО избран Александр Цыбульский

Нарьян-Мар, , 10:34 — REGNUM Александр Цыбульский, руководивший Ненецким автономным округом с сентября 2017 года в качестве врио губернатора, сегодня избран главой округа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в соответствии с Уставом НАО, губернатор округа избирается депутатами Собрания депутатов по представлению президента РФ.

Для избрания на должность губернатора НАО глава государства Владимир Путин внес на рассмотрение заксобрания кандидатуры временно Александра Цыбульского, депутатов окружного Собрания Андрея Ружникова и Андрея Смыченкова.

Избрание губернатора округа проводилось открытым голосованием, за кандидатуру Цыбульского проголосовало 12 депутатов из 19.

Торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора НАО запланирована на сегодня, 1 октября.

Напомним, до того как Цыбульского назначили врио губернатора НАО, он занимал должность заместителя главы Минэкономразвития РФ.

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