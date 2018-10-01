Правительство РФ внесло паспорта 12 нацпроектов в Совет при президенте РФ

Москва, , 10:36 — REGNUM Паспорта 12 нацпроектов внесены в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте России, сообщается 1 октября на сайте правительства РФ.

Как отмечается, проекты разработаны правительством на период до 2024 года и направлены на прорывное научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Сферы жизни, охваченные нацпроектами — демография, здравоохранение, образование, жильё и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

Так, нацпроекты предусматривают предоставление широкополосного доступа в интернет для 97% домов, рост строительства жилья до 120 млн квадратных метров в год, повышение индекса качества городской среды почти на треть и другие результаты.