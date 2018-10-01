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Губернатор о мусорном коллапсе в Челябинске: «Это беспрецедентный шантаж!»

Политика

Такого сценария власти не ожидали

Челябинск, 1 октября 2018, 10:28 — REGNUM  Отказ части перевозчиков от вывоза мусора из Челябинске был неожиданным для руководства города и региона. Об этом в своём видеообращении заявил губернатор Борис Дубровский.

«Такого сценария мы не ожидали. Я считаю, что эти перевозчики проявили себя как социально безответственный бизнес, продемонстрировали наплевательское отношение к людям», — отметил губернатор.

Дубровский выразил надежду на то, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Также он отметил, что саботаж со стороны части перевозчиков был вызван их целью заставить власти снова открыть челябинскую свалку.

«По своей сути, это беспрецедентный шантаж. Абсурдный и бессмысленный», — сказал глава региона.

Напомним, Челябинск оказался завален мусором после 11 сентября, когда власти закрыли городскую свалку. Часть перевозчиков прекратила вывоз мусора. В ситуацию вмешались мэрия, прокуратура и Следственный комитет. Возбуждены уголовные дела, а на линии вышли новые перевозчики. Также власти привлекли мусоровозы из Кургана, Екатеринбурга и с территорий Южного Урала.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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