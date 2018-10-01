Новосибирский глава пояснил, зачем упразднил ведомство по охране памятников

Новосибирск, , 10:27 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил упразднение управления по государственной охране объектов культурного наследия оптимизацией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На прошлой неделе мной подписаны все необходимые документы для формирования правительства Новосибирской области уже на постоянной основе. Что касается структуры администрации губернатора и правительства региона: в целом структура, которая была сформирована в конце 2017 года, оправдала себя. Она является сегодня актуальной для тех задач, которые перед нами стоят. Поэтому по-крупному структура сохранена в том виде, в котором она действует в течение 2018 года. Некоторые изменения всё-таки были произведены. В частности, была проведена оптимизация структуры администрации, было ликвидировано информационно-аналитическое управление, а также управление по контролю объектов культурного наследия как отдельное подразделение ликвидируется и функционал передаётся в министерство культуры», — сказал сегодня, 1 октября, во время брифинга Травников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановлением губернатора Новосибирской областью было упразднено управление по государственной охране объектов культурного наследия региона. Его функции будут переданы министерству культуры области.

Такое решение вызвало в общественных и профессиональных кругах неоднозначную реакцию. Тем более, что до сих пор не утих скандал вокруг сноса памятника конструктивизма — первого в городе Новосибирске звукового кинотеатра «Металлист» ‑ и других объектов архитектурного наследия.

Есть мнение, что без управления по государственной охране объектов культурного наследия заниматься этими вопросами и общественности, и краеведам будет значительно сложнее.

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