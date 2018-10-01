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Лондон не выдаст Москве беглого владельца банка «Траст»

Политика

В суде приняли во внимание мнение, что экстрадиция Юрова в Россию могла быть сопряжена с «нарушением прав человека»

Лондон, 1 октября 2018, 10:24 — REGNUM  Великобритания не станет выдавать России обвиняемого в хищении 14 млрд рублей и объявленного в международный розыск бывшего совладельца банка «Траст» Илью Юрова. Об этом свидетельствует опубликованное решение магистратского суда Вестминстера.

В суде приняли во внимание мнение, что экстрадиция Юрова в Россию могла быть сопряжена с нарушением прав человека, поскольку, по словам одного из свидетелей, в России подверженная давлению «слабая судебная система».

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года в Великобритании Лондонский суд заморозил активы бывших собственников ПАО «Национальный банк «Траст» Ильи Юрова, Николая Фетисова, Сергея Беляева и их жен почти на $1 млрд.

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