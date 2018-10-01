«Так не будет»: сенатор США высказался о «неуклюжем сексуальном хищнике»

Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Против двойных стандартов в политической борьбе выступил сенатор США Линдси Грэм, комментируя обсуждение в издании Politicо его речи на показаниях Бретта Каваны, данных перед сенаторами. Выслушав «пламенные показания» кандидата на пост верховного судьи США, Грэм, цитирует Politico, назвал его «невиновным человеком, справедливо оскорбленным тем, что был уничтожен в политическим целях».

В своем твиттере сенатор Грэм пишет:

«Таким не станет будущее процесса выдвижения кандидатур в комитете — когда вы обвиняете парня (Кавану) в том, что он бандит-насильник, алкоголик, неуклюжий спотыкающийся сексуальный хищник, — а сами расстраиваетесь, когда он решительно борется с либеральной клеветой».

Как сообщало ИА REGNUM, обвиненный в попытках изнасилования Кавана, давая показания в сенате США, отверг все обвинения и заявил, что он в студенческие годы просто любил пить пиво, а не домогаться беззащитных женщин. На выходных в твиттере появилась шутка о том, что, требуя публичных слушаний по этим обвинениям, демократы заранее называют эти слушания фарсом.