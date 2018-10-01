Путин поздравил Сухопутные войска РФ с днем их образования

Москва, , 10:09 — REGNUM Поздравительную телеграмму личному составу и ветеранам Сухопутных войск России направил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравления опубликован 1 октября на сайте Кремля.

Глава российского государства, поздравляя с 468-летием со дня образования этого вида Вооруженных сил, подчеркнул, что Сухопутные войска «на протяжении всей своей истории играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите национальных интересов страны».

«Героизм, отвага и мужество многих поколений солдат и офицеров навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником ветеранов и личный состав Воздушно-десантных войск (ВДВ) страны.

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