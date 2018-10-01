Понедельник, 1 Октября 2018 года
12:04:46 МСК

Путин поздравил Сухопутные войска РФ с днем их образования

Политика

Этот вид войск «на протяжении всей своей истории играл ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите национальных интересов страны»

Москва, 1 октября 2018, 10:09 — REGNUM  Поздравительную телеграмму личному составу и ветеранам Сухопутных войск России направил президент РФ Владимир Путин. Текст поздравления опубликован 1 октября на сайте Кремля.

Глава российского государства, поздравляя с 468-летием со дня образования этого вида Вооруженных сил, подчеркнул, что Сухопутные войска «на протяжении всей своей истории играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите национальных интересов страны».

«Героизм, отвага и мужество многих поколений солдат и офицеров навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником ветеранов и личный состав Воздушно-десантных войск (ВДВ) страны.

Читайте также: Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить