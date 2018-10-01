Новой думе Новгорода напомнили об ответственности за избрание нового мэра

Великий Новгород, , 10:08 — REGNUM На председателя думы Великого Новгорода и на всех депутатов «возложена большая ответственность — избрать мэра Великого Новгорода». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи с избранным председателем думы Великого Новгорода Алексеем Митюновым.

«У нас, вы знаете, новый формат избрания руководителя города. Человек, которого вы изберёте — вы за него тоже будете нести ответственность», — заявил Никитин.

По его словам, «это не две отдельные ветви власти, которые избираются параллельно».

«Это человек, который избран вами, вами поддержан, но и с которого вы должны будете спрашивать за ту работу, которую он делает на благо города и тех людей, которые голосовали за сегодняшних депутатов городской думы Великого Новгорода», — сказал губернатор Новгородской области.

Он также заявил о поддержке нового состава городской думы и предложил встретиться с депутатами для обсуждения планов развития областного центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямые выбора мэра Великого Новгорода отменены. Новый градоначальник будет избран голосованием депутатов думы города за кандидатуры, прошедшие конкурсный отбор. Конкурс на должность мэра Великого Новгорода назначен на 14 ноября 2018 года. Кандидатуры отберёт конкурсная комиссия из 40 человек, наполовину сформированная из новых муниципальных депутатов, другую половину сформирует губернатор региона.

До избрания нового градоначальника полномочия мэра Великого Новгорода продолжает исполнять Юрий Бобрышев — последний градоначальник, избранный на прямых выборах.

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