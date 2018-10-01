Понедельник, 1 Октября 2018 года
12:07:44 МСК

Армения и Казахстан обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества

Политика

В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере информационных технологий

Астана, 1 октября 2018, 10:11 — REGNUM  Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин и посол Армении в Казахстане Ара Саакян обсудили развитие двусторонних отношений, сообщили 1 октября в пресс-службе нижней палаты парламента республики.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере информационных технологий, переработки сельскохозяйственной продукции и туризма. Стороны также высказались за развитие межпарламентских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в рамках саммита глав СНГ в Душанбе состоялась встреча председателя правительства Армении Николы Пашиняна и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы Казахстана и Армении договорились укрепить экономические отношения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить