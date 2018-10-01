Армения и Казахстан обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества

Астана, , 10:11 — REGNUM Председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин и посол Армении в Казахстане Ара Саакян обсудили развитие двусторонних отношений, сообщили 1 октября в пресс-службе нижней палаты парламента республики.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере информационных технологий, переработки сельскохозяйственной продукции и туризма. Стороны также высказались за развитие межпарламентских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в рамках саммита глав СНГ в Душанбе состоялась встреча председателя правительства Армении Николы Пашиняна и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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