Путин поздравил Си Цзиньпина с 69-й годовщиной образования КНР

Москва, , 10:07 — REGNUM Сегодня, 1 октября, президент России Владимир Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с 69-й годовщиой образования республики, отметив, что под руководством Си Цзиньпина Китай добился впечатляющих успехов, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говорится, что китайская экономика растёт высокими темпами, повышается благосостояние граждан КНР. Для России важно, что развивается российско-китайского стратегическое партнёрство. Обе страны наращивают политический диалог и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах.

Путин подчеркнул, что авторитет Пекина на мировой арене укрепляется, и подтвердил готовность к продолжению совместной работы с Си Цзиньпином по двусторонней и международной повестке дня.

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Как сообщало ИА REGNUM , российская госкорпорация Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали протокол о совместных проектах в исследовании космоса, в частности об исследованиях Луны. Помимо исследования Луны, стороны договорились о совместных разработках по созданию ракет-носителей и ракетных двигателей. Также, согласно протоколу, Россия и Китай будут совместно работать в сфере спутниковой навигации.

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