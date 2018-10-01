Для участия в конкурсе на пост главы Ижевска заявились 8 человек

Ижевск, , 10:05 — REGNUM До настоящего момента заявления для участия в конкурсе на пост главы Ижевска подали восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Так, планирует бороться за кресло главы Ижевска участник предыдущего отбора замглавы администрации города по экономическому и инвестиционному развитию города Константин Сунцов.

В числе новых участников: заместитель начальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж» Олег Овчинников, генеральный директор ООО Проектная мастерская «Палаццо» Антон Перепелица, доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита «Ижевской государственной сельскохозяйственной академии» Григорий Концевой, генеральный директор «Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» Денис Абрамов (Самара), начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости Олег Украинский (Москва). Также, по данным «Коммерсантъ», заявились глава Глазова Олег Бекмеметьев и председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», председатель совета регионального отделения общественной комиссии по борьбе с коррупцией Валерий Швецов.

Заявки от потенциальных участников принимаются до 3 октября, конкурсный отбор состоится 15 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин 3 мая покинул пост по собственному желанию, обязанности градоначальника в настоящее время исполняет его заместитель Сергей Задорожный.

Конкурс на пост градоначальника, назначенный на 8 июня, был сорван в связи с неявкой членов конкурсной комиссии от главы Удмуртии Александра Бречалова. В состав комиссии входят 12 человек — шесть от городской думы и шесть — от главы республики. 19 июня Бречалов в ходе закрытой встречи с депутатами гордумы Ижевска рекомендовал рассмотреть в качестве кандидатов на пост главы города бизнесмена Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. На следующий день стало известно, что Сунцов назначен советником главы Удмуртии по экономике и инвестиционному развитию Ижевска.

10 августа конкурсная комиссия рассмотрела программы претендентов на пост главы города и вполне ожидаемо выбрала двоих кандидатов, которых и рекомендовал глава республики.

Однако 20 августа ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого количества голосов депутатов и Ижевск вновь остался без градоначальника.

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