Сенатор США не оценила шутку Трампа про любовь с Ким Чен Ыном

Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Даже с учетом обычного для президента США стиля поведения, его слова о взаимной влюбленности с лидером Северной Кореи шокируют, считает сенатор США Тэмми Дакворт. В своем твиттере сенатор пишет:

«Мы все стали нечувствительными к аномальному и совершенно странному поведению, выходящему из Овального кабинета. Тем не менее, я все еще ошеломлена видео главнокомандующего нашими Вооруженными Силами, заявляющего, что он «влюбился» в убийственного диктатора Ким Чен Ына».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что после периода сложных отношений он и Ким Чен Ын «влюбились друг в друга, не по-настоящему», а тот даже написал ему «прекрасные письма».