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Сенатор США не оценила шутку Трампа про любовь с Ким Чен Ыном

Политика

Как влюбился?

Сенатор США не оценила шутку Трампа про любовь с Ким Чен Ыном
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Вашингтон, 1 октября 2018, 09:54 — REGNUM  Даже с учетом обычного для президента США стиля поведения, его слова о взаимной влюбленности с лидером Северной Кореи шокируют, считает сенатор США Тэмми Дакворт. В своем твиттере сенатор пишет:

«Мы все стали нечувствительными к аномальному и совершенно странному поведению, выходящему из Овального кабинета. Тем не менее, я все еще ошеломлена видео главнокомандующего нашими Вооруженными Силами, заявляющего, что он «влюбился» в убийственного диктатора Ким Чен Ына».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что после периода сложных отношений он и Ким Чен Ын «влюбились друг в друга, не по-настоящему», а тот даже написал ему «прекрасные письма».

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