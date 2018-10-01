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Путин поздравил военных с Днём Сухопутных войск

Политика

Президент РФ отметил их ключевую роль в обеспечении безопасности страны

Путин поздравил военных с Днём Сухопутных войск
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Солдаты

Москва, 1 октября 2018, 09:52 — REGNUM  Сегодня, 1 октября, президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов с Днем Сухопутных войск, отметив их ключевую роль в обеспечении безопасности страны, сообщается на сайте Кремля.

В поздравительной телеграмме говориться, личный состав Сухопутных войск хранит боевые, патриотические традиции своих предшественников, демонстрирует отличную выучку, верность воинскому долгу и присяге.

В тексте поздравления отмечается, что Сухопутные войска на протяжении всей своей истории играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности и защите национальных интересов страны. Кроме того, Путин подчеркнул: «Сухопутные войска достойно решают поставленные задачи на благо России».

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