МИД Венгрии: на Украине не запрещено иметь двойное гражданство

Будапешт, , 09:52 — REGNUM Никакого преступления в том, чтобы иметь двойное гражданство на Украине, нет, заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщает 1 октября «Европейская правда».

Менцер подчеркнул, что об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«На встрече министр иностранных дел Украины признал, что в Украине не существует закона, запрещающего гражданам иметь паспорт из другой страны», — сказал Менцер.

Он добавил, что если гражданин Украины не сообщит о том, что у него есть второй паспорт, это также не является преступлением на Украине.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал из-за того, что венгерский консул выдавал в Закарпатье украинским жителям венгерские паспорта.