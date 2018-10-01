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МИД Венгрии: на Украине не запрещено иметь двойное гражданство

Политика

Тем более граждане Украины не обязаны рассказывать всем о том, что у них есть второй паспорт

Будапешт, 1 октября 2018, 09:52 — REGNUM  Никакого преступления в том, чтобы иметь двойное гражданство на Украине, нет, заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, сообщает 1 октября «Европейская правда».

Менцер подчеркнул, что об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

«На встрече министр иностранных дел Украины признал, что в Украине не существует закона, запрещающего гражданам иметь паспорт из другой страны», — сказал Менцер.

Он добавил, что если гражданин Украины не сообщит о том, что у него есть второй паспорт, это также не является преступлением на Украине.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал из-за того, что венгерский консул выдавал в Закарпатье украинским жителям венгерские паспорта.

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Внешняя политика Венгрии
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