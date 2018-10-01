Зауральский губернатор на фоне слухов об отставке улетел в Москву

Курган, , 09:48 — REGNUM Об отъезде главы Зауралья Алексея Кокорина в Москву объявил его первый заместитель Виктор Сухнев на еженедельном совещании у губернатора 1 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Виктора Сухнева, Кокорин собирается встретиться с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым и рядом инвесторов. Как сообщают местные СМИ, в числе прочего будет обсуждаться возможность помощи Курганской сельхозакадемии с ее миллионными долгами за газ и электроэнергию. По возвращении из столицы губернатор продолжит активную работу в регионе, уточнили в пресс-службе регионального правительства. В его планах — участие в совещании при полномочном представителе президента РФ в УрФО, визиты на промышленные предприятия, проверка городского благоустройства.

Между тем регион будоражат слухи о скорой отставке Алексея Кокорина. Как сообщало ранее ИА REGNUM, информация об этом появилась в ряде СМИ 30 сентября. Напомним, что срок полномочий действующего губернатора истекает в сентябре 2019 года. В областном правительстве ждут официальной позиции Кремля по поводу возможной смены власти в регионе.

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