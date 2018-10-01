American Conservative: Линчевание Каваны — репетиция импичмента Трампа

Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Состоявшиеся недавно в Сенате США слушания по делу о сексуальном насилии, предположительно совершенном кандидатом на пост верховного суда Бреттом Каваной в отношении Кристин Блэзи Форд, стали репетицией того, что ждет главу Белого дома Дональда Трампа, если на ноябрьских выборах победу одержат демократы, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Так, Бьюкенен отмечает, что члены Демократической партии намерены не допустить его назначения на этот высокий пост, даже если это означает уничтожить его как человека, из-за того, что он консерватор и католик, едва ли будет поддерживать в силе решение Верховного Суда США относительно законности абортов. И за последние несколько недель против Каваны были выдвинуты совершенно вопиющие обвинения, в том числе совершение развратных действий перед первокурсницей в Йельском университете и участие в групповых изнасилованиях. Эти обвинения выдвигаются, несмотря на то что Кавану шесть раз проверяло ФБР, опрашивая друзей и сокурсников. И ни один из них не упомянул о подобном поведении.

«За все свои годы в политике я ни разу не сталкивался с такой неэтичной профанацией», — отметил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Я надеюсь, что американский народ сможет не поддаться на эту шараду», — добавил он.

Бьюкенен подчеркивает, что надеется на то же самое, поскольку в противном случае линчевание Каваны, из которого сделали Джека-потрошителя, — генеральная репетиция того, что будут делать с Трампом, если демократы получат большинство на ноябрьских выборах.

Напомним, обвинения против Кавано выдвинуло несколько женщин, в том числе 55-летняя Джули Светник и Деборой Рамирес. В частности, по словам Светник, Кавана неоднократно пытался воспользоваться беспомощным состоянием пьяных девушек и участвовал в групповых изнасилованиях. Президент США Дональд Трамп. В свою очередь, 27 сентября Бретт Кавана, давая показание в сенате США, отверг все обвинения и заявил, что он в студенческие годы просто любил пить пиво, а не домогаться беззащитных женщин.