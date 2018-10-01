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В Мариуполе открыли базу морских поисково-спасательных работ

Политика

В будущем на базе будет расположено подразделение авиационной безопасности

Мариуполь, Украина, 1 октября 2018, 09:32 — REGNUM  Базу морских поисково-спасательных и водолазных работ открыли в Мариуполе, сообщает 30 сентября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, на базе будут работать 54 человек, также там будут находиться четыре плавательных средства. База станет частью системы мониторинга безопасности МВД Украины на Азовском море. На базе будут дежурить пограничники, полиция и сотрудники нацгвардии. В дальнейшем планируется усилить базу подразделениями авиационной безопасности и защиты МВД Украины.

Напомним, ранее в Азовском море прошли командно-штабные учения «Казацкая воля — 2018» ВМС Украины. Боевые катера провели учебные стрельбы, операцию по изоляции морского побережья и другие маневры.

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Вооруженные силы Украины
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